AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsun\'da Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, İstanbul dönüşü, Samsun'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için açıkladığı 10 büyükşehir belediye başkan adayından biri olan Doğan'ın kente gelişi coşkuyla karşılandı.

Havza girişinde bir tesiste düzenlenen karşılama törenine Halit Doğan, seçim otobüsü üstünden yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Doğan, "İnşallah gençliğimiz ile enerjimiz ile sizlerin bizlere verdiği bu güzel enerjiyle bu bayrağı daha da ileriye taşımanın kararlılığı ve azmi içerisinde olacağız. 7 gün 24 saat uyumadan gerekirse sokakta olarak, fakirin fukaranın, garibin kapısını çalmaktan ar etmeyeceğiz. Herkese eşit mesafede durarak inşallah Samsun'umuzu OSB'sinden turizmine, sporundan sanatına Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapacağız." dedi.

Daha sonra kent girişinde de karşılanan Doğan, burada bir süre omuzlar üzerinde taşındıktan sonra kabalığa hitap etti.

Samsun'da tüm kesimlerin sorunlarını aşama aşama çözerek kenti daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, "Partili partisiz herkes 'Bizim Halit' diye bilir beni. Evin evladı gibi görür. İnşallah Samsun'da da 17 ilçesiyle beraber kimisinin kardeşi, kimisinin evladı, kimisinin abisi olarak şehrimize hep beraber hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, Samsun'u kendisine vatan eden herkesi kucaklayacaklarını belirterek, "Kimseyi ayırt etmeyerek Samsunluluk ve Samsunculuk ruhunu yukarıya taşıyarak inşallah şehrimizi daha da ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılama törenine Halit Doğan'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, partililer ve vatandaşlar katıldı.