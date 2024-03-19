AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek destek istedi. Doğan'a ziyaretlerinde AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candal, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Hakan Süzer eşlik etti.

19.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekkeköy ilçesini ziyaret eden Doğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle buluştu.

Daha sonra 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynüddin Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Doğan, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi.

Doğan'a ziyaretlerinde AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candal, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Hakan Süzer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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