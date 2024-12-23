AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den Havza İlçe Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den Havza İlçe Başkanlığına ziyaret

AK Parti Samsun İl Başkanı Köse\'den Havza İlçe Başkanlığına ziyaret

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve beraberindekiler Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

23.12.2024 18:16
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AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve beraberindekiler Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Köse ve beraberindeki il yönetimi genel kurul sonucu AK Parti Havza İlçe Başkanı seçilen Aziz Pekşen ve ekibini tebrik etti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse Pekşen tüm Havzalıları 4 Ocak tarihinde düzenlenecek AK Parti Samsun İl Kongresine davet ederek;, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongremize tüm halkımızı, AK Parti sevdalılarını ve demokrasiye gönül veren tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Pekşen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben ve ekibim partimizin hizmetkarı olmak için yola çıktık ve inşallah partimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ziyaretlerinizden ve iyi niyet temennilerinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktararak ilçe teşkilatları ile uyum içerisinde halka hizmet için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından İkiz ile Pekşen, ilçe yöneticileri ile önceki dönem belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerine imzaladığı posterleri hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den Havza İlçe Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

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