AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve gerekli tüm hukuki süreçleri başlattığını bildirdi.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi yalanlarını bile yalanlayan adamın adıdır Ümit Özlale. Hem 'fon vurgunundaki yeni ismi açıklıyorum' diye basın toplantısı düzenleyeceksiniz hem de aynı gün 'ben fonla ilginiz var demedim' diyeceksiniz… Evet bir kez daha çok net söylüyorum, fon olayı ile ilgili ne benim ne ailemin hiçbir ilişkisi yok. 4 yıl öncesine ait iddialarınızla ilgili ise o dönem gerekli bütün inceleme ve araştırmalar ilgili kurumlarca yapılmıştır ve benim bu sürece asla dahlim olmamıştır. Siz bunu zaten biliyorsunuz. Bile bile algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hukuk önünde ne benim ne ailemin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur.

Şimdi asıl ben size soruyorum, Elinize tutuşturulmuş kağıtlardan okuduğunuz yalan yanlış bilgileri yayarken soruşturmanın seyrine hangi katkıyı sunuyorsunuz? İftiralarınızla beni hedef almanız, devletimiz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bir soruşturmayı sulandırmaya, gerçekleri gölgelemeye ve asıl sorumluların konuşulmasını engellemeye mi hizmet ediyor? Bu şekilde gerçek suçluların ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Bu soruşturma sonuna kadar devam edecek ve devletimiz, milletimizin tek kuruşuna dahi göz diken herkesten hukuk önünde hesabını soracaktır."

"Yaptığınız siyasetin özeti şu, 'çamur at, tutmazsa izi kalsın' attığınız bu çamurun izi bizde kalmaz Ümit Özlale ama siz yalanlarınızla hatırlanacaksınız. Sizi bu işlere yönlendiren partiniz içinse en kullanışlı yanınız bu olsa gerek." ifadelerini kullanan Karaaslan, "Savcılığa suç duyurusunda bulundum ve gerekli tüm hukuki süreçleri başlattım, bu iftiraların hesabını hukuk önünde sormaya ve tüm süreci takip etmeye devam edeceğim." açıklamasında bulundu.