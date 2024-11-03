AK Parti Solhan Kongresi Yapıldı

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AK Parti Solhan 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Solhan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede ilçe başkanlığı için mevcut başkan Ziya Ataş ile Abdurrahman Karlı aday oldu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mücahit Altunok, kongrede yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrede, AK Parti Bingöl milletvekilleri Zeki Korkutata ve Feyzi Berdibek de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gidilen kongrede Ziya Ataş yeniden ilçe başkanlığına getirildi.