AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, kendi içinde tartışıyor, krizlerde hareket edemiyor

28.04.2026 19:10
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki göstererek, AB'nin krizlerde birlikte hareket edemediğini ve Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve diğer krizlerde birlikte hareket edemediğini belirtti. Von Der Leyen'in Türkiye'nin Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiği yönündeki sözlerini eleştiren Çelik, bu açıklamanın AB'nin bir Hristiyan kulübü olduğunu gösterdiğini ifade etti. Çelik, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu hatırlatarak, 'Madem Türkiye bu kadar güçlü, o zaman iş birliği yapılmalı' dedi.

Çelik, İsrail'in Lübnan'da bir heykeli parçalamasının Hristiyan aleminin tepkisini çektiğini belirterek, insanlık ittifakı çağrısı yaptı. İran'a yönelik saldırıların ardından ateşkes sağlandığını ancak İslamabad müzakerelerinin istenilen şekilde ilerlemediğini söyleyen Çelik, 'Kesinlikle tekrar savaşa dönülmemeli' uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye karşıtı söylemlerini eleştiren Çelik, Fransa'nın NATO müttefiki olarak Türkiye'yi karşısına almasının yanlış olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın üçüncü ülkeler araya girmeden Türkiye ile sorunlarını masada çözmesi gerektiğini belirten Çelik, Rum Kesimi'nin İsrail ile ittifakını 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan ifadeyle ilgili soruya yanıt veren Çelik, söz konusu ifadenin Alevi vatandaşları incittiğini ve bir nefret söylemi olduğunu belirterek, 'Alevi canlarımızı inciten ifadeden biz de inciniriz' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
