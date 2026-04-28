AK Parti Sözcüsü Çelik: AB'nin Neden Bu Halde Olduğunu Gösteren Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Sözcüsü Çelik: AB'nin Neden Bu Halde Olduğunu Gösteren Açıklama

28.04.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Başkanı Von Der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerini eleştirdi. Ayrıca Gazze'deki durum ve Mine Kırıkkatan'ın ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı Von Der Leyen'in Türkiye hakkındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, 'AB'nin neden bu halde olduğunu gösteren açıklama' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye için kullandığı ifadeler için de 'Aynı hataya tekrar düşmeyin. Macron'un sözleri son derece yanlış' ifadelerini kullandı.

Çelik, Von Der Leyen'in Türkiye'nin Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiği yönündeki sözlerini eleştirerek, AB'nin fanatik uygulamalar ve tıkanmalar nedeniyle Aydınlanma Avrupası değil, Hristiyan kulübü anlayışına işaret ettiğini söyledi. AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve İran konularındaki çelişkilerini ve işlevsizliğini vurguladı.

Gazze'deki duruma değinen Çelik, İsrail'in Gazze'yi unutturmaya çalıştığını, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Fransa'nın Türkiye'yi karşısına alan söylemlerini eleştiren Çelik, Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözünden geri adım attığını hatırlatarak, bu tip tavırların Fransa ve Yunanistan'a faydası olmadığını söyledi. Yunanistan'ın üçüncü taraflar araya girmeden sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti.

Mine Kırıkkatan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine tepki gösteren Çelik, kullanılan ifadenin Alevi canları incittiğini ve nefret söylemi olduğunu belirterek, bunu kendilerine yapılmış saydıklarını ve lanetlediklerini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
18:40
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
17:50
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 20:28:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.