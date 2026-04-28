AK Parti Sözcüsü Çelik: AB'nin Neden Bu Halde Olduğunu Gösteren Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı Von Der Leyen'in Türkiye hakkındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, 'AB'nin neden bu halde olduğunu gösteren açıklama' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye için kullandığı ifadeler için de 'Aynı hataya tekrar düşmeyin. Macron'un sözleri son derece yanlış' ifadelerini kullandı.

Çelik, Von Der Leyen'in Türkiye'nin Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiği yönündeki sözlerini eleştirerek, AB'nin fanatik uygulamalar ve tıkanmalar nedeniyle Aydınlanma Avrupası değil, Hristiyan kulübü anlayışına işaret ettiğini söyledi. AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve İran konularındaki çelişkilerini ve işlevsizliğini vurguladı.

Gazze'deki duruma değinen Çelik, İsrail'in Gazze'yi unutturmaya çalıştığını, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Fransa'nın Türkiye'yi karşısına alan söylemlerini eleştiren Çelik, Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözünden geri adım attığını hatırlatarak, bu tip tavırların Fransa ve Yunanistan'a faydası olmadığını söyledi. Yunanistan'ın üçüncü taraflar araya girmeden sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti.

Mine Kırıkkatan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine tepki gösteren Çelik, kullanılan ifadenin Alevi canları incittiğini ve nefret söylemi olduğunu belirterek, bunu kendilerine yapılmış saydıklarını ve lanetlediklerini ifade etti.