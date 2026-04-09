Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Yanıt

(ANKARA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ara seçim tartışmalarına değinerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim çağrısı için "hükmü yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara seçim tartışmalarına değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel dönemi CHP'de kaos dönemidir. CHP nasıl bu kadar vahim hale gelmiştir. CHP vahim halde, Özel bununla yüzleşti. Kurultay mantığında olduğu için zannediyor ki Türkiye de öyle yönetiliyor. İkide bir seçim konusunu gündeme getiriyor. Biz defalarca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Seçimler zamanında yapılmalı. Özel'in seçim çağrısının hükmü yok."

Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlığın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili "Bursa'da çoğunluk Cumhur İttifakı'ndaydı. Bursa için hayırlı olsun, sistem işledi. Kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Sistem ve idare işlemiştir. Cumhur İttifakı adayı millet iradesi neticesinde seçildi" ifadelerini kulllandı.

Süreç açıklaması

Çelik Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde "Yüce Meclis Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyon raporunu başarıyla tamamladı. Esas odak noktası terör örgütünün tamamen feshidir. Yüce Meclis çok değerli bir komisyon haritasıyla yol haritasını netleştirmiştir" ifadelerini kullandı.İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu yakınındaki saldırıya değinen Çelik "İstanbul'daki terör saldırısını tüm boyutları ile takip ediyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz sürecek. Bu tip eylemlerin hiçbiri tesadüfen, küçük grupların kafasına göre karar verip gerçekleştirdiği eylemler olmuyor. Terörle mücadele ederken görünenin arkasındaki sabotaj odakları ile de mücadele edeceğiz. Çeşitli illerde operasyonlar yapılıyor ve terörün üzerine kararlılıkla gidiliyor. Tüm boyutları ile ortaya çıkaracağız bu sabotajı" dedi.AK Parti sözcüsü bölgesel gelişmelere dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"İran'ın uğradığı haksız, hukuksuz saldırı insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu, çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz'deki gelişmeler önemli; tedarik zinciri, gıda ve enerji önemli ama en önemlisi o bombaların altında can veren masumlar var. Okuldaki masum kız çocuklarının hayatıdır önemli olan. Tüm boyutları ile takip ediyoruz...İlk günden itibaren İsrail her türlü barış girişimini sabote ediyordu. Halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgale dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletmeye ve yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmaya dönük adımlar atıyor. Kan dökülmesine dönük strateji izliyor İsrail. Tüm dünya barışa dönük çağrı oluşturmuşken İsrail Lübnan'a saldırıyor. 'Litani Nehri'ne kadar olan bölge boşaltılsın' diyor. Kendi egemenlik hakkını bana devret gibi bir cümle bu. Önce hava bombardımanı ile Lübnan'ın önemli yerlerini yerle bir etti. Şimdi aynısını kara harekatı ile yapıyor. Gazze'dekinin aynısını Lübnan'da gerçekleştiriyor. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail kendi kafasına göre hareket ediyor ve bunları dini fanatizm ile yapıyor... İran halkı burada mağdurdur. Barış şu anda çok kırılgan haldedir...Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, bu krizlerden çıkmak için gerçek bir pusuladır. Savaşı başlatanların savaşı başlatma sebeplerinin meşruiyeti yok. Gelinen noktada bir ateşkesin ortaya çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgede ve körfezde ortaya çıkan fay kırıklarının tamiri uzun zaman alacaktır. Atlantik İttifakı içinde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki çatlakların belirginleşmesi, varsa dünya düzeni geleceği açısından da problemdir. Yeni güvenlik mimarilerinden bahsediliyor ama önemli olan uluslararası toplum için referans olacak temel ahlaki değerler ne olacaktır."