AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı için İstanbul'da masa kurulmasını istedi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya-Ukrayna savaşındaki kısır döngünün bir an evvel sona ermesi gerektiğini belirtti. Çelik, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette bir sonuca varılması gerektiğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette bir sonuca varılması gerekmektedir"
Kaynak: AA
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