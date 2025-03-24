AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin protesto dili ve siyasi tutumu hakkında sert eleştirilerde bulunarak, CHP yönetiminin demokratik siyasette sınıfta kaldığını belirtti.

24.03.2025 14:31  Güncelleme: 15:52
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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin günlerdir "köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandıklarını" savundu. Çelik, şunları kaydetti:

"Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir. CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar. CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

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