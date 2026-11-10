AK Parti Sözcüsü Çelik'ten COP31'e ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten COP31'e ilişkin paylaşım:

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- "Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya iklim krizinin eşiğindeyken, Türkiye diplomatik ağırlığıyla masada güçlü yer almasının yanı sıra, sürece yön veren en önemli aktörlerden biri oldu. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA
DiplomasiAK PartiAntalyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten COP31'e ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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