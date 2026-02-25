AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Çok üzgünüz. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.