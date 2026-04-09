AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gündem Değerlendirmesi: Terör, Barış ve Siyasi İstikrar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Levent'teki terör saldırısını takip ettiklerini belirten Çelik, terörle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini vurguladı. ABD ile İran arasındaki 15 günlük anlaşma ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendiren Çelik, geçici ateşkesin sorunu çözmediğini, kalıcı barışın önemli olduğunu ifade etti. İsrail'in barış girişimlerini sabote ettiğini ve kan dökülmesini istediğini söyledi.

Barışın karşılıklı adımlarla sağlanabileceğini belirten Çelik, İran'a yönelik saldırıların vahim sonuçlar doğurduğunu ve uluslararası toplumun siyasi ahlaka ihtiyaç duyduğunu ekledi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. CHP lideri Özgür Özel'in seçim çağrısına yanıt veren Çelik, AK Parti'nin sandıktan korkmadığını ve seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. CHP'nin istikrar sağlayamadığını ve Özel'in hükmünün olmadığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı adayının seçildiğini hatırlattı.