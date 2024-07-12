AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi

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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Yeniden Refah Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın "Erdoğan Anayasa'yı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" ifadesine tepki gösterdi. Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan Anayasa'yı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Yeniden Refah Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."