AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Donald Trump'a suikast girişimini kınadı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimini kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Trump'a dönük suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Trump'a, ailesine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."