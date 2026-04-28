AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye gündemimizde
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye gündemimizde

28.04.2026 19:10
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada terörle mücadele, dış politika ve Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye karşıtı söylemlerine de yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Terörsüz Türkiye' gündeminin her toplantıda değerlendirildiğini belirtti. Dün 27 Nisan muhtıra teşebbüsünün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çelik, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı ve AK Parti hükümetinin direndiğini söyledi.

Dış politikadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Çelik, AB'nin kriz alanlarında bir bütün olarak hareket edemediğini, Türkiye gibi aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmenin yanlış olduğunu vurguladı. Von der Leyen'in talihsiz açıklamalar yaptığını belirten Çelik, çifte standardın sorgulanması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi unutturmak için İran ve Lübnan'a saldırdığını, ateşkesin ilk aşamasını tahrip etmeye çalıştığını ifade eden Çelik, uluslararası toplumun tam destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına yanıt veren Çelik, Macron'un söylemlerinin rasyonel bir zemine oturmadığını, NATO müttefikliği varken Türkiye'yi karşısına alan ifadeler kullanmasının yanlış olduğunu belirtti. Çelik, Fransa'nın Akdeniz'deki istikrarsızlık, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye'nin istikrarı gibi konularla ilgilenmesi gerektiğini, bunun yerine Rum kesimi ve Yunanistan ile ittifak kurmaktan bahsetmesinin NATO müttefikliğine katkı sağlamadığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye gündemimizde - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye gündemimizde - Son Dakika
