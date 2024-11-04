AK Parti Taşova Kongresi Yapıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede tek aday Gökhan Aykan, yeniden İlçe Başkanlığına getirildi.

Aykan yaptığı konuşmada, Taşova için çok çalışacaklarını söyledi.

Kongrenin bir şenlik havasında geçtiğini ifade eden Aykan, kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek ile partililer katıldı.