AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük\'te konuştu:

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ülkemiz adeta güvenli liman olarak bütün komşularına, dünyaya güçlü devlet olarak örneklik de sergiliyor. Bunun nedeni var, o da uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda çok önemli ilerleme kaydetmesi ve kapasitesini geliştirmesidir." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Karabük Belediyesi Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Güler, artık dijital alan ve mecraların hayatın merkezinde yer aldığını söyledi.

Bu durumun sanayiden zirai üretime ve sağlık sistemlerine kadar birçok alanı değiştirip dönüştürdüğünü belirten Güler, Dünya Ticaret Örgütünün ve çalışma örgütlerinin yayınladığı raporlara bakıldığında belki 3-5 yıl sonra bazı sektörlerin ortadan kalkacağının, çalışma hayatının başka bir şeye evrileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Güler, yapay zeka uygulamaları, veri merkezleri, bulut teknolojisi ile dijital sistemlerin yaygınlığının, toplum hayatını başka bir duruma çevireceğine işaret ederek, buna karşı ihtiyaç duyulan alanlarda hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınının (KARDEMİR) 1937'de kurulduğunu anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Ülkemiz açısından o dönemin en büyük teknolojik yatırımlarından biri. Demir çelik var oldukça üretim araçlarındaki değişim ve dönüşümü iyi yönetmemiz lazım. Şu anda 5 bin 800 insanımız orada ekmek yiyor, aileleriyle 20-30 bin kişi demektir. Onun ürettikleriyle beraber bir ekosistem var. Bu üretim araçları dünyayla rekabet ediyor. Karşımızdaki ülkeler tüm bu süreci mühendislik, AR-GE alanları hariç tüm üretim hatlarında işçi kullanmıyorlar, robot kullanıyorlar çünkü tehlikeli üretim hattı, yüksek ateşin, ısının olduğu alan. Dolayısıyla işçi maliyetlerinin yok olduğu, enerji maliyetlerinin hiç olmadığı, çok az olduğu bir ortamda demir ve çelik üretimi yapan dünyayla karşı karşıya kalacağız. Bununla karşı karşıya kaldığımızda bu üretim çeşidiyle ayakta kalabilir miyiz?"

"Terörden arındırılmış bölge hedefi noktasında çalışmalarımız devam ediyor"

Güler, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın birçok kriz alanının tam merkezinde bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz adeta güvenli liman olarak bütün komşularına, dünyaya güçlü devlet olarak örneklik de sergiliyor. Bunun nedeni var, o da uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda çok önemli ilerleme kaydetmesi ve kapasitesini geliştirmesidir. 20 yıllık dönemde ülkemiz sağlıktan eğitime, savunma sanayisinden ulaşıma, sanayiden üniversitelerimizin üretmiş olduğu AR-GE çalışmalarına kadar... Bu kapasiteyi geliştirmeseydik, yani savunma sanayisinde yüzde 80'lerin üzerine çıkan yerlilik ve millilik oranlarına ulaşma durumumuz olmasaydı şu anda hiç kimsenin ciddiye aldığı ülke değildik, olamazdık.

Şu anda Türkiye'nin sözü dinleniyorsa, kararının ne olduğu merak ediliyorsa bunun nedeni Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik ve bugüne kadarki hizmetler, üretim ve aynı zamanda da büyük çalışma azmidir. Bunlar olmasaydı hiçbir ülkenin ciddiye almadığı, ekonomisinin kırılgan olduğu, iç çephesinin, terörle mücadelesinin sorunlu olduğu ülke olarak 90'lı yıllarda nasılsak şimdi de aynı olurduk."

Güçlü ve kararlı devlet olarak, iç cepheyi, birlik ve beraberliği güçlendirecek, geleceğe taşıyacak, aynı zamanda iç sorunları da çözecek bir yolda ilerlediklerini anlatan Güler, bu kapsamda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un çıkarıldığını kaydetti.

Güler, sadece "Terörsüz Türkiye" değil, terörden arındırılmış bölge hedefi noktasında da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve partililer katıldı.

Güler, programı kapsamında KARDEMİR'i ve 2017'de Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen istihkam uzman onbaşı Umut Aytekin'in ailesini de ziyaret etti.