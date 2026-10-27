AK Parti Tekirdağ heyeti, Tümgeneral Ala'ya misafirperverliği için teşekkür etti - Son Dakika
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AK Parti Tekirdağ heyeti, Tümgeneral Ala'ya misafirperverliği için teşekkür etti

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AK Parti Tekirdağ heyeti, Tümgeneral Ala\'ya misafirperverliği için teşekkür etti
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AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve parti heyeti, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti. Koncagül, misafirperverliğinden dolayı Ala'ya teşekkür ederek vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçiğe başarı diledi.

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve beraberindeki parti heyeti, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Çorlu İlçe Başkanı Ali İhsan Şahpaz, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Heyet, 5. Kolordu Komutanlığında Tümgeneral Ala ile bir araya geldi.

Koncagül, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, misafirperverliğinden dolayı Ala'ya teşekkür ederek, vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçiğe başarı diledi.

-MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Berber'den Ahmet Çetin'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çerkezköy İlçe Başkanı Fatih Berber ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

ÇTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkan Yardımcısı Sinan Sifil ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özkan da yer aldı.

Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alınarak yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Berber, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Çetin'e yeni döneminde başarı diledi.

Çetin de ziyaretlerinden dolayı Berber ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

- Hayrabolu'da mera ıslah çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mera alanlarının verimliliğini artırmak amacıyla İngiliz çimi, kamışsı yumak ve yonca tohumu ekimi yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Numan Tüzüner, beraberindeki teknik ekip ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Şen ile Kutlugün Mahallesi'ndeki mera alanlarında yürütülen çalışmalara katıldı.

Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında gerçekleştirilen ekim çalışmalarıyla mera alanlarının verimliliğinin artırılması ve hayvancılıkta kullanılan kaba yem kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Tekirdağ heyeti, Tümgeneral Ala'ya misafirperverliği için teşekkür etti - Son Dakika
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