AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Muratlı TOKİ Konutları'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Muratlı TOKİ Konutları'nda vatandaşları dinledi

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Muratlı ilçesindeki TOKİ Konutları'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi. Özcan, sorunların çözümü için takipçisi olacaklarını ve mahalle buluşmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Muratlı ilçesinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

TOKİ Konutları'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özcan, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özcan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm için takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Muratlı'nın mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özcan, vatandaşların talep ve beklentilerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Özcan'a ziyarette AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Savaş Derviş Eskicioğlu ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Muratlı TOKİ Konutları'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika
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