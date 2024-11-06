AK Parti Tuzluca Teşkilatı'ndan Saldırıya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Tuzluca Teşkilatı'ndan Saldırıya Tepki

Iğdır'daki AK Parti Tuzluca İlçe Teşkilatı, parti binasına yapılan saldırıyı kınadı.

06.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, AK Parti Tuzluca İlçe Teşkilatı, partilerinin il başkanlığı binasına gerçekleştirilen satırlı saldırıyı kınadı.

Partilerinin il başkanlığı binası önünde bir araya gelen AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan ve beraberindekiler saldırıya tepki gösterdi.

Turan, burada yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan saldırının takipçisi olduklarını dile getiren Turan, "Dün yaşanan elim olay, hem Cumhurbaşkanımıza hem de eşi hanımefendiye yapılan saygısızlık, akabinde parti binamızın kapıları kırmaya yönelik gerçekleştirilen eylemi esefle kınıyoruz. Partimiz hiçbir zaman şiddetin yanında durmamış, tasvip etmemiş ve şiddetle bir olan insanlarla hep mücadele etmiştir." dedi.

Yaşanan olaydan dolayı teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, şunları kaydetti:

"İl teşkilatı asla yalnız değildir. Tuzluca teşkilatı olarak il teşkilatımızın her daim arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye yapılan saygısızlığın ve bu olayın da takipçisi olacağız. Milletimiz müsterih olsun."

Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına dün saldıran Bilen B. polislerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Tuzluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Tuzluca Teşkilatı'ndan Saldırıya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ’ın sitemi damga vurdu İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ'ın sitemi damga vurdu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Tuzluca Teşkilatı'ndan Saldırıya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.