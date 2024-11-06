AK Parti Tuzluca Teşkilatı'ndan Saldırıya Tepki

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Iğdır'da, AK Parti Tuzluca İlçe Teşkilatı, partilerinin il başkanlığı binasına gerçekleştirilen satırlı saldırıyı kınadı.

Partilerinin il başkanlığı binası önünde bir araya gelen AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan ve beraberindekiler saldırıya tepki gösterdi.

Turan, burada yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan saldırının takipçisi olduklarını dile getiren Turan, "Dün yaşanan elim olay, hem Cumhurbaşkanımıza hem de eşi hanımefendiye yapılan saygısızlık, akabinde parti binamızın kapıları kırmaya yönelik gerçekleştirilen eylemi esefle kınıyoruz. Partimiz hiçbir zaman şiddetin yanında durmamış, tasvip etmemiş ve şiddetle bir olan insanlarla hep mücadele etmiştir." dedi.

Yaşanan olaydan dolayı teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, şunları kaydetti:

"İl teşkilatı asla yalnız değildir. Tuzluca teşkilatı olarak il teşkilatımızın her daim arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye yapılan saygısızlığın ve bu olayın da takipçisi olacağız. Milletimiz müsterih olsun."

Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına dün saldıran Bilen B. polislerce gözaltına alınmıştı.