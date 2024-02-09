AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Beşyol meydanı ile Alçekiç Pasajı'ndaki esnafla bir araya geldi. Arvas, esnafların taleplerini dinleyerek, belediyede esnaflarla ilgili birim kuracaklarını ifade etti. Arvas, vatandaşla olumlu diyaloglar geliştirdiğini ve sorunlara çözüm ürettiğini belirtti. Van'a hizmet etmek için yola çıktığını vurgulayan Arvas, seçildikten sonra ekibiyle birlikte gece gündüz mücadele edeceklerini söyledi. Arvas, esnafların sorunlarını çözecek projeler üreteceklerini ve ek kaynaklar oluşturacaklarını da ifade etti.

09.02.2024 16:43
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, esnafı ziyaret etti.

Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Beşyol meydanı ile Alçekiç Pasajı'ndaki esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Belediyede esnaflarla ilgili birim kuracaklarını ifade eden Arvas, siyasi hayatı boyunca vatandaşla olumlu diyaloglar geliştirdiğini ve sorunlara çözüm ürettiğini söyledi.

Van'a hizmet etmek için yola çıktığını belirten Arvas, şöyle konuştu:

"Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı 31 Mart akşamı tüm Van halkı görecek. Amacımız memleketimize hizmet etmek. Şehrimizin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an sürece aşama aşama bakıyoruz. Önce seçmene ulaşacağız, sonra kendimizi, partimizi, projelerimizi yani kısacası derdimizi anlatacağız. 31 Mart akşamı seçildikten sonra ekibimizle bu sorunların üstesinden gelmek için gece gündüz mücadele edeceğiz."

İktidarın gücünü ve imkanlarını sonuna kadar kullanacaklarını dile getiren Arvas, "Esnaflarımızı can kulağıyla dinliyoruz. Esnaf, gözümüz, kulağımız ve çözüm ortağımız olacak. Projeler üreteceğiz, ek kaynaklar oluşturacağız. Sorunları biliyoruz, çok şükür çözümleri de biliyoruz. Sokağa, caddeye hakimiz. Kimsenin bu anlamda endişesi olmasın. Yaparsa AK Parti yapar. Buna halkımız da inansın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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