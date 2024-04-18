AK Parti ve MHP Ferizli İlçe Teşkilatları Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata\'yı Ziyaret Etti

Boston Dynamics Yeni Atlas Robotu ve Özellikleri

Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.