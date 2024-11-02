AK Parti Vezirköprü Kongresi Yapıldı

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AK Parti Vezirköprü 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye mevcut başkan Ali Faik Çamurcu, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan oyların tümünü alan Çamurcu, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Arif Kervan, Ayhan Kaya, Bahri Kartal, Ceylan Zengin, Esra Türkoğlu, Ferhat Önder, Gülden Bişkin, Hafize Edis, Halil İbrahim Köroğlu, Mehmet Kuzubaş, Mahmut Şahin, Mustafa Kartal, Recep Özata, Rüstem Yılmaz, Sefa Sarıer, Selahattin Can Yanğa, Serkan Önçler, Ünal Teber ve Yusuf Okan Dilek'ten oluştu.

Çamurcu, ülke ve Vezirköprü için teşkilat olarak omuz omuza durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongreye AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer katıldı.???????