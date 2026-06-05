AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde yeşil gelecek vurgusu - Son Dakika
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AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde yeşil gelecek vurgusu

05.06.2026 13:27
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AK Parti İzmir Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Hüseyin Baran, Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Sıfır Atık hareketiyle çevreye duyarlı politikalarını vurguladı.

AK Parti İzmir Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Hüseyin Baran, "Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı; sadece ekonomik kalkınmanın değil, çevreyle uyumlu büyümenin, tabiatla barışık şehirlerin, temiz enerjinin, güçlü çevre politikalarının ve yeşil geleceğin yüzyılı olacaktır" dedi.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Türkiye genelindeki diğer illerle eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Alsancak Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen açıklamaya, AK Parti İzmir Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Hüseyin Baran, il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Açıklamada konuşan Baran, "Bugün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günüdür. Çünkü artık doğa susmuyor. Kuruyan nehirlerle, yanan ormanlarla, kirlenen denizlerle ve bozulan iklim dengesiyle insanlığa şunu haykırıyor: ya tabiatla uyum içinde yaşayacağız ya da geleceğimizi kendi ellerimizle tüketeceğiz" dedi.

'BİR AĞACI YAŞATMAK GELECEĞİ YAŞATMAKTIR'

Türkiye'nin, bu çağrı karşısında geri duran değil; irade ortaya koyan büyük bir medeniyet yürüyüşünün adı olduğunu söyleyen Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil; Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su; geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Biz; betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler; tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki Çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır" ifadelerini kullandı.

'YEŞİL GELECEĞİN YÜZYILI OLACAK'

Türkiye'nin, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke olmadığını söyleyen Baran, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biri olduğunu belirtip, "Bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olarak ülkemiz, kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacaktır. 196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil; insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır. Türkiye, COP31 sürecinde de Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışını rehber edinerek; çevre, iklim ve kalkınma politikalarında hakkaniyeti savunmaya, doğruları söylemeye ve insanlık adına ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecektir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı; sadece ekonomik kalkınmanın değil, çevreyle uyumlu büyümenin, tabiatla barışık şehirlerin, temiz enerjinin, güçlü çevre politikalarının ve yeşil geleceğin yüzyılı olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde yeşil gelecek vurgusu - Son Dakika

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