AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Acar, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'de yaşanan soykırıma, zulme ve adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmekten, Filistin'in haklı davasını tüm dünyada savunmaktan bir an olsun vazgeçmedik. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez daha vurguluyoruz; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz."