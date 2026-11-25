AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca, "Şiddete karşı durmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Kaynarca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kadın Kollarınca 81 ilde eş zamanlı açıklama yapıldığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Kaynarca, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her 3 kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığına işaret etti.

"Şiddete karşı durmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diyen Kaynarca, AK Parti olarak şiddetle mücadelede hukuki düzenlemelerden koruyucu ve önleyici tedbirlere kadar birçok alanda adım attıklarını anlattı.

Kaynarca, 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183'ün bu çalışmaların somut örnekleri olduğunu belirterek, "Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değil. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynarca, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların korunması için uluslararası toplumu sorumluluk üstlenmeye çağırarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu ve partililer de katıldı.