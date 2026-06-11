Ak Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Ak Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı

11.06.2026 20:57  Güncelleme: 22:11
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İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in rüşvet alma suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cönger hakkında "rüşvet alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Haziran 2026 tarihli kararıyla TCK'nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Cönger hakkında ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Cönger'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Kırıkkale, 3. Sayfa, Politika, Belediye, Keskin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ak Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nezih Çarkcı Nezih Çarkcı:
    rüşvet alma suçu yapıp ceza alan bi adam var işte devlette herkesin sorumlu olması gerekiyordu zaten böyle olmasında doğru bi karar gibi duruyo mahkemenin kanunlar işlediğinde işte insanlar hak ettikleri cezayı alıyolar ama tabii daha öncesinde bu durumlar hiç olmamış olsa daha iyi olurdu 0 0 Yanıtla
  • Meltem Güneş Meltem Güneş:
    yahu bu kadar çabuk yakalanıyor da başkası niye yakalanmıyo ya ?? 0 0 Yanıtla
  • Orhan Aksay Orhan Aksay:
    gençler için kötü bi örnek olmuş böyle başkanlar ya çocuklara nasıl örnek verecek bu insanlar hukuk işliyo en azından ama daha sıkı denetim lazım bence 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ak Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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