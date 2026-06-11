Ak Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı

Nezih Çarkcı:

rüşvet alma suçu yapıp ceza alan bi adam var işte devlette herkesin sorumlu olması gerekiyordu zaten böyle olmasında doğru bi karar gibi duruyo mahkemenin kanunlar işlediğinde işte insanlar hak ettikleri cezayı alıyolar ama tabii daha öncesinde bu durumlar hiç olmamış olsa daha iyi olurdu