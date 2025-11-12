AK Partili Orhan Erdem'den Bütçe Görüşmeleri Sırasında Eleştiriler - Son Dakika
AK Partili Orhan Erdem'den Bütçe Görüşmeleri Sırasında Eleştiriler

12.11.2025 17:22
TBMM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, belediyelerin hizmetleri ve yaşanan aksaklıklar hakkında eleştirilerde bulundu. CHP milletvekillerinin tepkilerine rağmen, Erdem şehirdeki su kesintileri ve trafik sorunlarına dikkat çekti.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Berfin BAYIR

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Keşke siz de bir bir yapılan işleri sayabilseydiniz. Ankara'da yaşıyoruz,  Meclise gelmekte zorlanıyoruz. Her zaman 20 dakikada geldiğimiz yolu 45 dakikada geliyoruz. Evlerimizin suları kesilir oldu. İzmir'deki çöp dağlarını görüyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında,  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın sözlerini yanıt veren AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinde özel hizmet yapan herkese saygı duyuyoruz. Ama ortalama 1-2 ay gibi hükümet görevlerindeki kişilerin kalıcı işler yapmalarına zaten imkan yok. İkincisi, lafa gelince, 'halk, belediyelerin yüzde 65'inin hizmetini bize verdi' diyorsunuz ama 'şu niye yok' dediğimizde 'hükümetin görevi değil mi' diyorsunuz. Hükümetin görevi olmakla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı okullarından sağlık ocaklarına, otizmli çocuklarından engelli çocuklara dönük o kadar çok hizmeti var ki, bakanımız da burada, birlikte protokollerle hiç devletten bir şey beklemeden yaşlılara hizmetinden, engellilere hizmetten, ben ilim olduğu için Konya'yı diyorum, yüzlerce hizmetini sayabiliriz.

Keşke siz de bir bir yapılan işleri sayabilseydiniz. Ankara'da yaşıyoruz, Meclis'e gelmekte zorlanıyoruz. Her zaman 20 dakikada geldiğimiz yolu 45 dakikada geliyoruz. Evlerimizin suları kesilir oldu. İzmir'deki çöp dağlarını görüyoruz."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erdem'in bu sözlerine tepki gösterdi, komisyon katibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise araya girdi. Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rakamlar yalan söylemez. Keşke çıkıp şunlar yapıldı diyebilsek belediyemizde, dönemlerimizde diye. Şimdi ben rakamlarla nereden, nereye gelindiğini kısaca bahsetmeye çalışacağım vaktim yettiğince. Çünkü hepimiz yorumlar yaparız ama rakamlar yalan söylemez. 2002 yılında insani gelişmişlik endeksi uluslar alanında verilerle düşük insani seviyelerden 2002'de ortaya gelmişiz, 2009 yılında yüksek insani gelişmelik seviyesine gelmişiz, 2023'ün verilerine göre ise üst üste 5. kez çok yüksek insani gelişme sınıfında yer almışız."

Kaynak: ANKA

