AK Partili Sırakaya, Berlin'de İşgücü Anlaşması'nın 65. yılında ilk kuşağı anlattı - Son Dakika
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AK Partili Sırakaya, Berlin'de İşgücü Anlaşması'nın 65. yılında ilk kuşağı anlattı

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AK Partili Sırakaya, Berlin\'de İşgücü Anlaşması\'nın 65. yılında ilk kuşağı anlattı
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UID, Berlin'in Reinickendorf ilçesinde İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü için 'Bir bavul bin hatıra' etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ilk kuşağın kendi gençliğinden vazgeçerek büyük fedakarlık yaptığını söyledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de "Bir bavul bin hatıra" etkinliği düzenledi.

Reinickendorf ilçesindeki bir salonda düzenlenen etkinliğe AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Berlin Bölge Başkanı Fatih Turan, UID Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ertan Taşkıran, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Almanya'ya göç eden ilk kuşağın ağır işlerde çalıştığını, büyük fedakarlıklar yaptığını ve zorluklar yaşadığını belirterek, "Gelecek nesillerinize torunlarınıza, evlatlarınıza daha iyi bir hayat kurabilmek için kendi gençliğinizden vazgeçtiniz. Eğer bana birinci nesli bir kelimede tarif edebilir misiniz deseniz, 'Kendisi için yaşanmamış bir hayat, başkaları için yaşanmış bir hayat' (derim)." dedi.

Avrupa'daki Türklerin bugün yaşadıkları ülkelerde ekonomi, sanat, spor ve siyaset gibi alanlarda önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Sırakaya, kendisinin de ilk neslin bir evladı olarak iki kültür arasında sıkışmanın, iki dilde düşünmenin ve bedenen Almanya'da ancak ruhen Anadolu'da yaşamanın ne anlama geldiğini bildiğini söyledi.

Sırakaya, Mölln, Solingen ve Hanau'daki ırkçı saldırılar ile aşırı sağcı terör örgütü NSU'nun işlediği cinayetlere değinerek, "Elbette hep güzelliklerle, hep pozitif anılarla yaşanmış bir 65 yılımız yok." ifadesini kullandı.

"Sizleri asla yalnız bırakmayacağız"

Avrupa'ya da bakıldığında ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, antisemitizmin, İslam düşmanlığının giderek arttığına işaret eden Sırakaya, Türkiye'nin bu süreci dikkatle takip ettiğini belirtti.

Sırakaya, "Biz vatandaşlarımızın huzuruna kasteden her türlü ayrımcı düşünceye karşı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak vatandaşımızın yanındayız, arkasındayız ve sizleri asla yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Türk toplumunun birlik ve beraberliğini korumasının, ilk neslin hatıralarını ve değerlerini gelecek kuşaklara aktarmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Sırakaya, "Gelecek nesillerimizi aynı duygu ve düşünce içerisinde yetiştirmek son derece kıymetli." dedi.

Etkinlikte Almanya'ya göç eden ilk kuşağın temsilcileri anılarını anlattı, halk oyunları gösterisi düzenlendi ve Türkiye'den Almanya'ya göçü yansıtan çeşitli fotoğraflar ve eşyalar sergilendi.

Kaynak: AA
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