AK Partili Tatar, Silopi'de üç köyü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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AK Partili Tatar, Silopi'de üç köyü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Partili Tatar, Silopi\'de üç köyü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesine bağlı Yeşilyurt, Ceylan ve Mahmutlu köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Tatar, ziyaretlerde bölgede güçlenen huzur ve kardeşlik ortamına dikkati çekerek Şırnak ve ilçelerinin kalkınması için çalışmaların süreceğini belirtti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesinde köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ile ilçeye bağlı Yeşilyurt, Ceylan ve Mahmutlu köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Tatar, ziyaretlerde bölgede güçlenen huzur ve kardeşlik ortamına dikkati çekerek, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında hayata geçirilen hizmet ve eserlerin bölgeye katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin temel amacının vatandaşların sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm üretmek olduğunu belirten Tatar, Şırnak ve ilçelerinin kalkınması, birlik ve beraberliğin güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Tatar, Silopi'de üç köyü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Tatar, Silopi'de üç köyü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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