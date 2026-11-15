AK Partili vekil Çankırı, akademisyenin Mardinlilere yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Partili vekil Çankırı, akademisyenin Mardinlilere yönelik sözlerine tepki gösterdi

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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, akademisyenin Mardinlilere ve midyeci esnafına yönelik sözlerine tepki gösterdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da paylaşımı ırkçı ve üstenci zihniyet olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Gürüz, sosyal medya hesabından, "AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme Projesi'ne ilişkin sektör temsilcileriyle değerlendirmelerde bulundu. Çankırı, revize edilen planla Çeşme'nin yatak kapasitesinin 23 bin 905 olarak belirlendiğini, turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiğini açıkladı." şeklindeki paylaşımı alıntılayarak, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur." ifadelerini kullandı.

Gürüz'ün daha sonra yayından kaldırdığı paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri İnan, şunları kaydetti:

"Hadsizliğe, kibre ve utanmazlığa bak! İsminin başında o ünvanla, bir de 'hoca' diye toplum içine çıkıyorsan yazıklar olsun sana verilen o diplomalara! İnsanı doğduğu toprakla ve ekmeğiyle vurmaya kalkmak, fikir üretemeyen zavallı ve çürümüş zihniyetlerin işidir. Mardinlilerin asaleti de senin o tepeden baktığın midyeci esnafının helal alın teri de bu ırkçı ve üstenci zihniyetinden bin kat daha onurludur! Bu kirli sözlerinin altında ezileceksin, hesabını hem Mardinlilerin vicdanında hem de hukuk önünde vereceksin! Haddini bileceksin!"

Çankırı'dan da tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürüz'ün paylaşımına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Hadsiz! Akademik ünvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir!"

Çankırı, İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak eser ve vizyon ürettiklerini vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır."

Kaynak: AA
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