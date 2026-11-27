AK Partili Yalçın, Batum'daki Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleyi kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleye sosyal medyadan tepki gösterdi. Yalçın, UEFA'yı iki yüzlülükle eleştirip şiddeti kabul etmeyeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleye tepki gösterdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası kuruluşların iki yüzlülüğünün son örneğini UEFA sergilemiştir. Soykırımcı İsrail'in turnuvalardan men edilmemiş olması bile başlı başına bir skandaldır. Beşiktaşlı taraftarlarımıza karşı uygulanan şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Sürecin takipçisi olacağız. Beşiktaşlı kardeşlerimizi insanlık adına sergiledikleri duruşları nedeniyle tebrik ederiz."
Kaynak: AA
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