AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası kuruluşların iki yüzlülüğünün son örneğini UEFA sergilemiştir. Soykırımcı İsrail'in turnuvalardan men edilmemiş olması bile başlı başına bir skandaldır. Beşiktaşlı taraftarlarımıza karşı uygulanan şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Sürecin takipçisi olacağız. Beşiktaşlı kardeşlerimizi insanlık adına sergiledikleri duruşları nedeniyle tebrik ederiz."