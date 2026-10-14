AK Partili Yayman, gençlerin dijital olanaklardan faydalanması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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AK Partili Yayman, gençlerin dijital olanaklardan faydalanması gerektiğini söyledi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin açılış töreninde gençlerin dijital çağın tüm olanaklarından faydalandırılması gerektiğini söyledi. Yayman, Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon üniversite öğrencisi olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Eğer gençler geleceğimiz diyorsak, gençlerimizi dijital çağın tüm olanaklarından faydalandırıp, daha aydınlık bir gelecek vaadimizi yerine getirmemiz lazım." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Yayman'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bostancı, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Yayman, yetişmesinde emeği olan hocalarının önünde konuştuğunu belirterek, yaklaşık 20 yıl boyunca fakültede asistanlık yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, çocukluk dönemine göre daha iyi noktada olduğunu, gelecekte daha da iyi bir noktada olacağını ifade eden Yayman, "Bugün artık 81 vilayette üniversite var. Bölünmüş yol miktarı 30 bin kilometreye çıktı. 56 ilde havalimanı var. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı. Türkiye, bölgesinin küresel bir gücü olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.

Doğal kaynaklar bakımından Türkiye'nin fakir olduğunu ancak insan kaynağının çok zengin olduğunu vurgulayan Yayman, bunun en büyük zenginlik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu, bunun birçok ülke nüfusundan fazla olduğunu aktaran Yayman, "Eğer gençler geleceğimiz diyorsak, gençlerimizi dijital çağın tüm olanaklarından faydalandırıp, daha aydınlık bir gelecek vaadimizi yerine getirmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA
Hacı Bayram-ı VeliHüseyin YaymanAK PartiTürkiyeGüncelSon Dakika

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