Öğretim Elemanları Maaş Artışı ve Ek Ders Ücretlerinde İyileştirme Talebi

EBS tarafından yapılan açıklamada, öğretim elemanlarının 'eşit işe eşit ücret' uygulamasında ihmal edildiği ve ücretlerinde diğer meslek gruplarıyla orantılı artış olmadığı belirtildi. Bu durumun, üniversite camiasında ve kamuoyunda güveni zedelediği, enflasyonist ortamda reel kayıplar yaşandığı vurgulandı. Akademik personelin mali haklarındaki sorunların çözülmemesinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerini kısıtlayabileceği ve akademik kariyerden kaçınmaya neden olduğu ifade edildi. Örneğin, Rekabet Kurulu uzman yardımcısı maaşının araştırma görevlisi maaşından yüzde 73 daha yüksek olduğu ve neredeyse profesör maaşına denk geldiği kaydedildi.

UNESCO Tavsiye Kararı'na atıfta bulunularak, akademik personele yeterli ödeme yapılması gerektiği hatırlatıldı. Ek ders ücretlerinin de işin niteliğiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğu ve artış gerektirdiği belirtildi. Bu nedenlerle, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne başvurularak, öğretim elemanlarının mali haklarında artış sağlanması, üniversite ödeneği veya yükseköğretim tazminatı oranlarında yükseltme yapılması ve ek ders ücreti gösterge rakamlarında en az yüzde 100 artış düzenlemesi talep edildi.