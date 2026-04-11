Öğretim Elemanları Maaş Artışı ve Ek Ders Ücretlerinde İyileştirme Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretim Elemanları Maaş Artışı ve Ek Ders Ücretlerinde İyileştirme Talebi

11.04.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EBS, öğretim elemanlarının 'eşit işe eşit ücret' ilkesine uygun olarak yeterli maaş almadığını belirtti. Enflasyon karşısında reel kayıplar yaşandığı ve diğer meslek gruplarıyla ücret farklılıkları dikkat çekti. Uygulanan ücretlerin artması gerektiği vurgulandı.

EBS tarafından yapılan açıklamada, öğretim elemanlarının 'eşit işe eşit ücret' uygulamasında ihmal edildiği ve ücretlerinde diğer meslek gruplarıyla orantılı artış olmadığı belirtildi. Bu durumun, üniversite camiasında ve kamuoyunda güveni zedelediği, enflasyonist ortamda reel kayıplar yaşandığı vurgulandı. Akademik personelin mali haklarındaki sorunların çözülmemesinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerini kısıtlayabileceği ve akademik kariyerden kaçınmaya neden olduğu ifade edildi. Örneğin, Rekabet Kurulu uzman yardımcısı maaşının araştırma görevlisi maaşından yüzde 73 daha yüksek olduğu ve neredeyse profesör maaşına denk geldiği kaydedildi.

UNESCO Tavsiye Kararı'na atıfta bulunularak, akademik personele yeterli ödeme yapılması gerektiği hatırlatıldı. Ek ders ücretlerinin de işin niteliğiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğu ve artış gerektirdiği belirtildi. Bu nedenlerle, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne başvurularak, öğretim elemanlarının mali haklarında artış sağlanması, üniversite ödeneği veya yükseköğretim tazminatı oranlarında yükseltme yapılması ve ek ders ücreti gösterge rakamlarında en az yüzde 100 artış düzenlemesi talep edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretim Elemanları Maaş Artışı ve Ek Ders Ücretlerinde İyileştirme Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:33:19. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretim Elemanları Maaş Artışı ve Ek Ders Ücretlerinde İyileştirme Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.