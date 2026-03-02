Akademik-Sektör İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Akademik-Sektör İşbirliği Protokolü İmzalandı
02.03.2026 12:44
POYD ve Kapadokya Üniversitesi, konaklama sektöründe işbirliği protokolü imzaladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Kapadokya Üniversitesi arasında, konaklama sektöründeki gücü akademik temelle birleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, protokol, POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından imzalandı.

Saatçioğlu, sektörün geleceğini, akademinin rehberliğinde ve profesyonel yönetim ilkeleriyle inşa etmeye devam ettiklerini belirtti.

İşbirliğiyle, eğitim süreçlerinin sahadaki gerçek ihtiyaçlara göre üniversite nezdinde yapılandırılması ve turizm yönetiminde teorik derinlik ile uygulama pratiklerinin entegrasyonu sağlanacak.

Protokolle, turizm sektöründeki stratejilerin akademik araştırmalar ve güncel verilerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

