Akademisyen Ör Tutuklandı

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(ANKARA) - Dün gece gözaltına alınan Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanlığı'na hakaret suçundan tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanması, Türkiye'de hukukun nasıl siyasallaştırıldığının açık bir göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanması, Türkiye'de hukukun nasıl siyasallaştırıldığının açık bir göstergesidir. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması, artık iktidarın muhalif sesleri susturma aracına dönüşmüştür. Bu antidemokratik uygulamalar, toplumda korku iklimi yaratmayı amaçlasa da bizler susmayacağız. İfade özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğiz. Çiğdem Bayraktar Ör yalnız değildir!"