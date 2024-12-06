Akademisyenlerden Herzog'a Tepki

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyenleri, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a fahri doktora verilmesi kararına karşı çıktı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Kudüs İbrani Üniversitesi bünyesindeki 441 akademisyen Gazze'ye saldırılar konusundaki "yumuşak tutumundan dolayı" Cumhurbaşkanı Herzog'a fahri doktora verilmesine itiraz eden bildiri yayımladı.

Bildiride, "Bizler, İbrani Üniversitesi'nin kıdemli akademik personeli, üniversite yönetiminin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a fahri doktora unvanı verme niyetine şiddetle karşı çıkıyoruz". ifadesi kullanıldı.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nin 441 akademik personelinin imzaladığı bildiride, üniversite yönetiminin fahri doktora unvanı verme kararı hakkında Herzog'un "Gazze'ye yönelik savaştaki müsamahakar tutumu nedeniyle onur edilmeyi değil, eleştiriyi hak ettiğini" duyurdu.

Bildiride, Netanyahu hükümetinin, Gazze'ye saldırıları sürdürmekte ısrar ederken, "yargıya darbe" girişimlerinde bulunduğu ve 7 Ekim başarısızlığı ile Gazze'ye saldırılara ilişkin resmi soruşturma komisyonu kurmaktan kaçındığı öne sürüldü.

Ayrıca bildiride, Cumhurbaşkanı Herzog'un esirlerin serbest kalması ve resmi soruşturma komisyonu kurulmasına karşı hükümetin Gazze'ye saldırıları sona erdirmemesi nedeniyle istifa dahil her türlü bedeli ödemeye hazır olması gerektiği vurgulandı.