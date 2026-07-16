Akbayır'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Akbayır'da Kan Bağışı Kampanyası

Akbayır\'da Kan Bağışı Kampanyası
16.07.2026 16:57
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Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgiyle yapıldı.

Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığı ile Türk Kızılay Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Akbayır Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde, "Akbayır'dan Hayat'a Can" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada mahalle sakinleri kan bağışında bulundu.

Muhtar Kaya, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, kan bağışının yalnızca bir yardım değil, insanların yaşamına doğrudan dokunan hayati bir destek olduğunu belirtti.

Vatandaşların sıcak hava koşullarına rağmen kampanyaya yoğun ilgi göstermesinin dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Kaya, bağışlanan her ünite kanın ihtiyaç sahibi hastalar için umut olacağını kaydetti.

Kaya, kampanyaya destek veren mahalle sakinlerine, Türk Kızılay Şanlıurfa İl Temsilciliği çalışanlarına, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akbayır'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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