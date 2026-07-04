Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki Ahmet Efe Piroğlu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Mersin Mahallesi'nden 2 Temmuz'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Piroğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Piroğlu'nun cenazesinin, yarın ilçede kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Akçaabat'ta Boğulma Tehlikesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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