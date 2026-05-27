Akçaabat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden motosikletiyle geçmeye çalışan H.S.D. ile çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
H.S.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görülüyor.
