Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçenin Özdemirci Mahallesi'nde Ali K. idaresindeki 61 VL 882 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Akçaabat'ta Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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