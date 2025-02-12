Akçaburgaz Mahallesi\'nde Eşini Öldüren Adam Gözaltına Alındı

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Akçaburgaz Mahallesi'nde bir binada Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sercan G. gözaltına alındı.