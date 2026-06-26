Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde evdeki su dinamosuna dokunan Zehra Bakadur, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Bakadur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Akçakale'de Elektrik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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