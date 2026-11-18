Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada Besem Osman hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülbaki G.'nin kullandığı 58 FY 659 plakalı otomobil ile Şaban El Ahmet idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, motosikletteki Besem Osman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Abdülbaki G. ile Şaban El Ahmet ise ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Besem Osman'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.