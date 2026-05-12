Akçakale Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor

(TBMM) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Akçakale ve Karkamış hattında demiryolu geçişlerinin yeniden açılmasının ticaret, lojistik, üretim ve ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Dusak, "Akçakale sınır Kapısı'nın pasaportla giriş-çıkışlara yeniden açılması, Şanlıurfa'mız için son derece önemli bir adımdır" dedi.

AK Parti Abdürrahim Dusak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Akçakale Sınır Kapısı'nın pasaportlu giriş-çıkışlara yeniden açılmasının Şanlıurfa açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, kentin bölgesel ticaret ve lojistikte stratejik bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Hemşireler Günü ve Engelliler Haftası'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Dusak, Suriye'nin yeniden inşa süreciyle birlikte Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının Şanlıurfa'nın geleceğini şekillendirecek büyük bir ekonomik vizyonun başlangıcı olduğunu ifade etti. Dünyada ticaret yollarının yeniden şekillendiğini belirten Dusak, Ortadoğu'daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve küresel dengelerde yaşanan değişimlerin alternatif ticaret koridorlarını daha önemli hale getirdiğini kaydetti.

"KALKINMA YOLU PROJESİ AÇISINDAN ŞANLIURFA ÇOK ÖNEMLİ KONUMDA"

Şanlıurfa'nın stratejik konumu ve üretim gücüyle bu yeni dönemin merkezinde yer alma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Dusak, demiryolu hatlarının yeniden aktif hale gelmesinin de kara yolları kadar stratejik bir adım olduğunu söyledi. Akçakale ve Karkamış hattında demiryolu geçişlerinin yeniden açılmasının ticaret, lojistik, üretim ve ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Dusak, şöyle konuştu:

"Bu hatlar sadece yük taşımayacak, aynı zamanda bölgesel kalkınmada etkin rol alacaktır. Tarihi hicaz demiryolu ile birlikte Akçakale Karkamış diğer adıyla Bağdat demiryolunun açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Nihayetinde demiryolu konusunda Şanlıurfa adına önemli bir eşik aşılmıştır. Basra Körfezi'nden başlayıp tarihi İpekyolu güzergahını takip eden Kalkınma Yolu Projesi açısından Şanlıurfa çok önemli bir konumdadır. Bugün ticaret yolları yeniden kuruluyor. Lojistik dengeler yeniden oluşuyor. Enerji hatları yeniden şekilleniyor. İşte tam da bu noktada Şanlıurfa; coğrafi konumu, ulaşım ağı ve bölgesel avantajlarıyla stratejik bir lojistik merkez olma potansiyeline sahiptir. Şanlıurfa'mızın bu büyük dönüşümün dışında kalması düşünülemez. Bu nedenle; Ulaşım, sanayi ve lojistik altyapısına yönelik hazırlıkların bugünden itibaren güçlü ve planlı şekilde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Nitekim Akçakale Sınır Kapısı'ndaki saha genişletme çalışmaları da bu hedef doğrultusunda halihazırda başlamış bulunmaktadır"

Şanlıurfa ile Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke arasında güçlü tarihi ve sosyal bağlar bulunduğunu ifade eden Dusak, bu bölgelerin ticaretin yanı sıra tarımsal potansiyel ve enerji kaynakları bakımından da stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Güneyde Basra Körfezi'ne uzanan enerji ve ticaret koridorlarına dikkat çeken Dusak, Şanlıurfa'nın küresel ticaret, enerji ve lojistik dengelerinin yeniden şekillendiği süreçte önemli aktörlerden biri olması gerektiğini vurguladı.

"HEYET OLARAK ŞANLIURFA'YA ZİYARET PLANLIYORUZ"

Şanlıurfa'yı yatırımın, bölgesel ticaretin, üretimin ve lojistiğin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Dusak, kamu kurumları, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının ortak hedef etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade etti. Dusak, ortak akıl ve birlik beraberlik sayesinde ticari hacimlerin büyüdüğünü belirterek, "Şanlıurfa da bunu başaracak güce ve potansiyele sahiptir. Hatta ilk adımı da yakında atıyoruz. Heyet olarak Suriye ziyareti planlıyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın yatırım açısından Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Dusak, genç nüfus, üretim gücü, geniş tarım alanları, organize sanayi bölgeleri, stratejik konum ve devlet teşviklerinin kente önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Dusak, önümüzdeki süreçte enerji, tarım, lojistik, sanayi ve dış ticaret alanlarında Şanlıurfa'nın daha güçlü bir merkez olacağını belirterek yatırımcıları, sanayicileri ve iş insanlarını kentin yükselen potansiyelini görmeye davet etti.