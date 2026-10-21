Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'ın davasında G.G'nin SEGBİS beyanı alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'ın davasında G.G'nin SEGBİS beyanı alınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yargılandığı duruşma sürdü. Heyet, G.G'nin Akçakoca Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla dinlenmesine ve sanığın adli kontrolünün devamına karar verip davayı ileri bir tarihe bıraktı.

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki duruşmada adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak ile avukatları katıldı.

Tanık Yüksel Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Geçmiş dönemde Akçakoca Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu aktaran tanık Yüksel Y, inşaat işiyle uğraşan müşteki E.Ö. tarafından davaya konu taşınmazına iskan verilmesi için toplam 2,5 milyon liralık 2 çek alındığına ve kullanıldığına dair bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Yüksel Y, mahkeme başkanının sorusu üzerine, müştekinin inşaatlarının ruhsatlarını ilk kendilerinin verdiğini, 2024 seçimlerinden sonra da görevinin sonlandığını belirtti.

Sanık Albayrak da mahkeme başkanının çekin bir kısmının neden kayda girilmediğine yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

"Daha önceki beyanımda da söylediğim gibi şirketimizin taksitlendirilmiş icra borcu var. O teknik bir konu, benim fazla bir bilgim yok. Yani çek bir an önce tahsil edilerek kamu yararı sağlanmıştır. Yoksa 1 ay sonra da tahsil edilip sisteme sokulabilirdi. Bütün para belediyeye girmiştir. Ticareten yapılan kayıtlar, ciro benim anladığım bir konu değil ama şirketin (Belediyenin iştirak şirketi ABİTAŞ AŞ.), kamunun menfaatine hesaplara girmiştir. Burada erken tahsil edilerek kamu yararı vardır."

Sanık avukatlarından Emre Güleç ise suç vasfının değişmesi ihtimalinin isnadın kabulü anlamına gelmediğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, söz konusu çekin ABİTAŞ AŞ. veya belediyeden alınıp alınmadığına dair çeki tahsil ettiği ileri sürülen G.G'nin Akçakoca Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla beyanının alınmasına ve Albayrak'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi sonucu, 17 Temmuz'da nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül'de hakim karşısına çıkarılan Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verilmiş, eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelenmişti.

Kaynak: AA
Fikret AlbayrakAkçakoca3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
18:44
Zonguldak’ta çöken binada 2 kişiden biri yaralı kurtarıldı, diğeri için çalışma sürüyor
Zonguldak'ta çöken binada 2 kişiden biri yaralı kurtarıldı, diğeri için çalışma sürüyor
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:14:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'ın davasında G.G'nin SEGBİS beyanı alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei