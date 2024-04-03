Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Edilli köyü su deposu mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve özel idare ekipleri sevk edildi.
Arazöz, su tankeri, kepçe ve söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.
Yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.
Bitlis Valiliği, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yaşanan olaylar nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile protesto eylemlerini 15 gün süreyle yasakladı. Yasak kapsamında açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler de yer alıyor.
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