Akçakoca\'da Eğitimde Başarı Ödülleri Töreni

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Optimal Vakfı tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Eğitimde Başarı Ödülleri" programında başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı ve Optimal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir'in babasının ismini taşıyan Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Özdemir, Optimal Vakfı olarak geleneksel hale getirdikleri ödül töreniyle o yıl başarılı olan öğrencileri ödüllendirdiklerini dile getirerek, "Akçakoca'da 8 ortaokul, 9 lisemiz bulunuyor. Yani toplamda 17 okulumuzda ilk 3 sıralamaya giren öğrencilerimize birer başarı plaketi ve küçük bir armağan hediye edelim istedik. Aynı zamanda bu öğrencilerimize de yıllık burs bağlayalım dedik. Bu yıl dolayısıyla burada ödül alacak öğrencilerimiz, aynı zamanda önümüzdeki eğitim yılı boyunca anlamlı bir busu da kazanmış oluyorlar." dedi.

Akçakocalı olduğunu hatırlatan Özdemir, "Ben doğduğum, büyüdüğüm topraklara olabildiğince katkı sağlamaya gayret gösteriyorum çünkü burası benim memleketim. Bir insanın, toprağın altında, mezarında geçirdiği vakit, hayatta geçirdiği vakitten çok daha uzun. Allah hayırlı bir ömür nasip ederse inşallah mezarım da burada olacak. Dolayısıyla kendimi buraya ait hissediyorum." diye konuştu.

Özdemir, çocukların ve gençlerin elinden tutarak onlara destek olmanın don derece kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Optimal Vakfı'nın yaptığı okullar, eğitimde sağladığı farklı destekler var. Umut ediyorum ki bu çocuklarımız ileride ilçemizi, memleketimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı en iyi en yüksek yerlerde temsil edeceklerdir." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas ise sadece Düzce ve Akçakoca'nın değil memleketin tün derdiyle dertlendiği için Özdemir'e teşekkür etti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal da konuşmalarında eğitime sağladığı desteklerden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilçedeki ortaokul ve liselerde ilk 3'e giren öğrenciler, başarı plaketi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Programın sonunda Vali Makas da Özdemir'e plaket takdim etti.