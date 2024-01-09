 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Etkili Oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Balıkçılar teknelerini güvenli alanlara taşırken, yaylalar ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Akçakoca\'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Etkili Oldu
09.01.2024 - 15:57,
Abone Ol

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini gösterdi.

Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı. Barınaktaki ağlar ve çeşitli malzemeler güvenli alanlara taşındı.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde devam eden sağanak yerini kara bıraktı. Topuk ve Kardüz yaylaları ile Bıçkıyanı köyü, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Hava Durumu, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Etkili Oldu - Son Dakika


16:29
Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

Son Dakika
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:38:58. #1.13#
SON DAKİKA: Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement